हिमाचल प्रदेश के शहरी निकायों की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। शहरों में बिजली, इंटरनेट और केबल के बेतरतीब ओवरहेड तार बिछाने पर अब कानूनी कार्रवाई होगी। स्कूलों, अस्पतालों और हेरिटेज भवनों के आसपास बिना अनुमति तार बिछाने पर तीन माह तक की सजा और पांच से दस हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं, नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया आसान होगी। सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक और हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2026 को विधानसभा में पारित करवा लिया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अनुपस्थिति में आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने दोनों विधेयक सदन में पेश किए। इन्हें बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। नगर पालिका संशोधन विधेयक के तहत शहरी निकायों को सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर बेतरतीब फैले बिजली और संचार तारों को नियंत्रित करने के अधिक अधिकार मिलेंगे। इससे शहरों की सुंदरता के साथ-साथ आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

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