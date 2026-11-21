प्रदेश में वर्ष 2019 में उद्योग नीति बनाई जा चुकी है

विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने सवाल उठाया कि जब प्रदेश में वर्ष 2019 में उद्योग नीति बनाई जा चुकी है और पहले से ही सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से मंजूरी दी जाती रही है तो नए एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। इस पर उद्योग मंत्री ने कहा कि हर राज्य का अपना औद्योगिक एक्ट है। हिमाचल में भी उद्योगों को कानूनी दायरे में लाने के लिए यह कानून बनाया गया है। वर्ष 2018 में भी इस तरह का एक्ट तैयार किया गया था, लेकिन पूर्व सरकार इसे प्रदेश में लागू नहीं कर पाई। वर्तमान सरकार ने प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए नया विधेयक लाया है। इसके प्रावधानों के तहत उद्योगों को 80 फीसदी रोजगार हिमाचलियों को देना होगा और शर्तों का उल्लंघन करने पर कानूनी प्रावधान लागू होंगे।