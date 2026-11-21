नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ये कहा

इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि योजना की असली जरूरत उन लोगों को है, जो बिस्तर पर पड़े हैं और दूसरों के सहारे जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का मामला उठाते हुए बताया कि एक व्यक्ति को मृत घोषित कर उसकी पेंशन बंद कर दी गई, जबकि वह जीवित है। उसका परिवार उनसे मिलने भी आया था। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से भी मिल रही हैं। मुख्यमंत्री को अपनी टिप्पणी पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को लाभ देने वाली बात मुख्यमंत्री गलत कह रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता अपने आप में सक्षम हैं। उन्हें जरूरत नहीं, यह योजना गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने विधानसभा में यह प्रश्न उठाया।