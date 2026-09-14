Shimla News: महिलाओं को दी मशरूम की खेती की जानकारी
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। यूको आरसेटी के प्रशिक्षण केंद्र मशोबरा में चल रहे मशरूम कल्टीवेशन बैच में सोमवार को उद्यान विभाग के विषय विशेषज्ञ शरद गुप्ता ने विशेष भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण ले रही महिलाओं के लिए गेस्ट लेक्चर दिया। लेक्चर में शरद गुप्ता ने मशरूम की खेती से जुड़ी आधुनिक तकनीक, कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने के तरीकों और विभाग की ओर से दी जा रही विभिन्न सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल में मशरूम की खेती स्वरोजगार का बेहतर माध्यम है। सरकार की ओर से मशरूम कंपोस्ट, शेड निर्माण और प्रशिक्षण पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा मार्केटिंग और बैंक लोन की सुविधा भी आरसेटी के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। इस अवसर पर प्रशिक्षुओं ने विभाग की योजनाओं से जुड़े कई सवाल पूछे और विशेषज्ञ से उनके जवाब भी प्राप्त किए। संवाद
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