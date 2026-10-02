Shimla News: गांधी जयंती पर शहर में निकाली प्रभात फेरी

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प्रभातफेरी में विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और विभिन्न संस्थानों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रभात फेरी के दौरान देशभक्ति एवं महात्मा गांधी के प्रिय भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम जैसे भजनों से शिमला विभोर हुआ। प्रतिभागियों ने महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, शांति और स्वच्छता के संदेश को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, एसडीएम शहरी सन्नी शर्मा, तहसीलदार नारायण वर्मा, डीएसपी विक्रम चौहान सहित सर्वोदय बाल आश्रम रॉकवुड के बच्चे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रभात फेरी के माध्यम से उपस्थित लोगों ने महात्मा गांधी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने तथा समाज में शांति, सद्भाव और स्वच्छता की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। ब्यूरो