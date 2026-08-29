Shimla News: कृष्णानगर में कल पावर कट
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। कार्ट रोड स्थित सब्जी मंडी के पास एलटी पोल शिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा। इस कारण 31 अगस्त को शहर के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। रिज इलेक्ट्रिकल सब-डिवीजन के सहायक अभियंता लाल सिंह ने बताया कि 31 अगस्त को सुबह 10 से शाम 5:00 बजे तक कट लगेगा। इस दौरान होटल अप्सरा, महामाया होटल, कार्ट रोड, परीमहल, कृष्णानगर और आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। यह कार्य मौसम अनुकूल रहने पर ही किया जाएगा।
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