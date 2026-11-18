Shimla News: शहर के कई इलाकों में तीन दिन पावर कट
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राज्य बिजली बोर्ड ने सर्दियों के मौसम में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न फीडरों पर शटडाउन की घोषणा की है। इसके तहत 19, 22 और 23 नवंबर को सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत उपमंडल मशोबरा के सहायक अभियंता ने यह जानकारी दी। बोर्ड के अनुसार 19 नवंबर को एलडब्ल्यूएसएस पंप गुम्मा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। 22 नवंबर को बडियाना, चेयर और आसपास के क्षेत्रों के साथ कांडा में भी बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। 23 नवंबर को चेंधर और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। संवाद
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