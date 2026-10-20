Shimla News: साइबर अपराध के खिलाफ मजबूत होगी पुलिस, 28 कर्मी बनेंगे साइबर कमांडो

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केंद्रीय गृह मंत्रालय साइबर अपराध से निपटने के लिए देशभर में साइबर कमांडो तैयार कर रहा है। इसका उद्देश्य भविष्य में साइबर अपराध के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षित बल तैयार करना है, ताकि साइबर अपराध से जुड़े मामलों की जांच और उन्हें सुलझाने में विशेषज्ञता हासिल की जा सके।