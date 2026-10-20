जपाइगो संस्था के सहयोग से आंचल एप शुरू होगा

जपाइगो संस्था के सहयोग से आंचल एप शुरू होगा। एप पर गर्भावस्था की पुष्टि से लेकर प्रसव यानी प्रसव से पहले और बाद में देखभाल की जाएगी। इसी के साथ टीकाकरण तक का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसमें एप के साथ डिवाइस जोड़े जाएंगे। गर्भवती का बीपी, हीमोग्लोबिन, शुगर, तापमान और भ्रूण की धड़कन जांच के दौरान स्वयं ही एप में दर्ज होंगे। इस जांच में अगर कुछ कमी लगती है तो हाई रिस्क प्रेग्नेंसी का अलर्ट आएगा। एप खुद पहचान कर एएनएम, सीएचओ और आशा को अलर्ट भेजेगा, साथ ही सही समय पर सही कदम उठाने का सुझाव भी देगा। एप पर अपडेट होने से हाथ से रजिस्टर भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।