फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   International Kullu Dussehra: From the threshold to the water's edge, the devta have their own Lakshman Rekha

कुल्लू दशहरा: आज भी है नियमों का बंधन; न टनल के भीतर और न फ्लाईओवर के नीचे से गुजरते हैं देवी-देवता

Wed, 21 Oct 2026 05:45 AM IST
Krishan Singh राकेश कुमार, कुल्लू।
राकेश कुमार, कुल्लू। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 21 Oct 2026 05:45 AM IST
सार

देवी-देवता न तो टनल से गुजरते हैं और न ही फ्लाईओवर के नीचे से आवाजाही करते हैं। इसे कुल्लवी भाषा में लंघा कहते हैं। मान्यता है कि देवी-देवताओं का स्थान भगवान के दर्जे का है। 

विज्ञापन
International Kullu Dussehra: From the threshold to the water's edge, the devta have their own Lakshman Rekha
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा(फाइल)। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आधुनिक दाैर में टनल और फ्लाईओवर से होकर भले ही इंसान का सफर आसान हो गया हो, लेकिन कुल्लू के देवी-देवताओं की राह आज भी परंपराओं से तय होती है। देवी-देवता न तो टनल से गुजरते हैं और न ही फ्लाईओवर के नीचे से आवाजाही करते हैं। इसे कुल्लवी भाषा में लंघा कहते हैं। मान्यता है कि देवी-देवताओं का स्थान भगवान के दर्जे का है। सर्वोपरि स्थान होने के कारण ही देवी-देवता लंघा से नहीं गुजरते हैं। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए कुछ देवी-देवता करीब 150 से 200 किलोमीटर दूरी से आते हैं। इस दौरान यात्रा पैदल ही रहती है। दशहरा उत्सव में विशेष महत्व रखने वाले बिजली महादेव मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष फतेह सिंह राणा कहते हैं कि देवता लंघा पार नहीं करते हैं। घर की दहलीज तो दूर, घर की छत से टपकने वाले पानी की धार तक को पार नहीं करते। देव परंपराओं में इस मर्यादा का आज भी पूरी श्रद्धा से पालन किया जाता है।

विज्ञापन
Trending Videos

सैंज घाटी के देव श्री लक्ष्मी नारायण आज शाम पहुंचेंगे ढालपुर
सैंज घाटी के देव लक्ष्मी नारायण को ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार माना जाता है। देवता के कारदार जगरन्नाथ कहते हैं कि देव लक्ष्मी नारायण मंगलवार शाम को अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए ढालपुर पहुंच गए हैं। इस दौरान करीब 300 देवलू भी साथ गए हैं। जितने भी देवलू साथ गए हैं, वे सभी लंका दहन के बाद ही घर लौटेंगे। बीच में कोई घर नहीं आ सकता है। सात दिन तक अब भूमि में ही आसन लगेगा। पूजा-अर्चना के साथ देवता दर्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

छत्र को स्पर्श नहीं कर सकते
देवताओं के छत्र को स्पर्श करने की किसी को अनुमति नहीं होती है। यहां तक कि कारकून भी इसे नहीं छू सकते। जगरन्नाथ कहते हैं कि इसे सिर्फ निर्धारित आदमी ही छू सकता है। विशेषकर इसकी अनुमति पुजारी को ही रहती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed