{"_id":"62851f308f9bf75fd92c8e88","slug":"pm-modi-will-come-to-dharamsala-to-hold-a-meeting-of-president-and-chief-secretaries-for-the-convocation-of-cu","type":"story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: सीयू के दीक्षांत समारोह के लिए राष्ट्रपति और मुख्य सचिवों की बैठक लेने धर्मशाला आएंगे पीएम मोदी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो/संवाद, धर्मशाला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 19 May 2022 02:13 AM IST