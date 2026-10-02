Shimla News: एडवांस्ड स्टडी में व्याख्यान का आयोजन
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (एडवांस्ड स्टडी) में गांधी जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। आईआईएएस फेलो प्रो. देवी प्रसाद तिवारी ने महात्मा गांधी और समकालीन संदर्भ विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने सत्य, अहिंसा, नैतिकता और मानवीय गरिमा के मूल्यों पर प्रकाश डाला। निदेशक प्रो. हिमांशु कुमार चतुर्वेदी ने गांधी के विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता बताई। इस दौरान संस्थान के सदस्यों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में फेलोज, अध्येताओं और अधिकारियों-कर्मचारियों ने भाग लिया। संवाद
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