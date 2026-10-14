Shimla News: चौथे नवरात्र पर मां के जयकारों से गूंजे मंदिर
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन बुधवार को शहर के देवी मंदिर मां के जयकारों से गूंज उठे। कालीबाड़ी मंदिर में सुबह छह बजे कपाट खुलने के बाद से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। दिनभर मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही।
दोपहर 12 बजे भी मंदिर में लंबी कतारें देखने को मिलीं। श्रद्धालु कतारों में खड़े होकर अपनी बारी आने पर मां के दर्शन और पूजा-अर्चना करते नजर आए। श्रद्धालुओं ने मां को लाल रंग की चूड़ियां, चुनरी, शृंगार का सामान, फल और फूल अर्पित किए। उन्होंने मां के सामने शीश नवाकर सुख-समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना की। दिनभर मंदिर में महिलाओं ने भजन-कीर्तन कर मां काली का गुणगान किया। मंदिर प्रबंधन की ओर से दोपहर में भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। संवाद
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दोपहर 12 बजे भी मंदिर में लंबी कतारें देखने को मिलीं। श्रद्धालु कतारों में खड़े होकर अपनी बारी आने पर मां के दर्शन और पूजा-अर्चना करते नजर आए। श्रद्धालुओं ने मां को लाल रंग की चूड़ियां, चुनरी, शृंगार का सामान, फल और फूल अर्पित किए। उन्होंने मां के सामने शीश नवाकर सुख-समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना की। दिनभर मंदिर में महिलाओं ने भजन-कीर्तन कर मां काली का गुणगान किया। मंदिर प्रबंधन की ओर से दोपहर में भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। संवाद
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