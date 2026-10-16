फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   ngt himachal monsoon disaster case official appearance

हिमाचल: मानसून आपदा मामले में एनजीटी सख्त, अधिकारी की गैरहाजिरी पर मुख्य सचिव को निर्देश

Fri, 16 Oct 2026 02:45 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 16 Oct 2026 02:45 PM IST
सार

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हिमाचल प्रदेश में मानसून आपदा और कथित पर्यावरणीय उल्लंघनों से जुड़े मामले में प्रधान सचिव, नगर एवं ग्राम नियोजन के 13 अक्टूबर 2026 को वर्चुअल रूप से उपस्थित न होने पर सख्त रुख अपनाया है। अधिकरण ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में प्रधान सचिव की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

विज्ञापन
ngt himachal monsoon disaster case official appearance
एनजीटी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने हिमाचल प्रदेश में मानसून आपदा और कथित पर्यावरणीय उल्लंघनों से जुड़े मामले में राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के निर्धारित सुनवाई में उपस्थित न होने पर गंभीर रुख अपनाया है। अधिकरण ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई में प्रधान सचिव, नगर एवं ग्राम नियोजन की वर्चुअल उपस्थिति सुनिश्चित करें। अधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रधान सचिव अगली सुनवाई में भी उपस्थित नहीं होते हैं, तो मुख्य सचिव को स्वयं वर्चुअल रूप से उपस्थित होकर पीठ की सहायता करनी होगी।

विज्ञापन


पहले भी दिए गए थे वर्चुअल पेशी के निर्देश
न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, अध्यक्ष और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ मूल आवेदन संख्या 726/2023 पर सुनवाई कर रही थी। यह मामला 25 नवंबर 2023 को द हिंदू में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया था। रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश में मानसून आपदा के पीछे वनों की कटाई, अव्यवस्थित निर्माण और अवैज्ञानिक व अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराए जाने संबंधी मुद्दे उठाए गए थे।
विज्ञापन


अधिकरण ने 4 अगस्त 2026 के आदेश में उल्लेख किया था कि हिमाचल प्रदेश सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ था। इनमें मुख्य सचिव, प्रधान सचिव—नगर एवं ग्राम नियोजन और वन एवं पर्यावरण से संबंधित वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। अधिकारियों की गैरहाजिरी के कारण उस दिन मामले की प्रभावी सुनवाई नहीं हो सकी थी। इसके बाद अधिकरण ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से बुलाने के बजाय प्रधान सचिव, नगर एवं ग्राम नियोजन को 13 अक्तूबर 2026 को वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

गैरहाजिरी का कारण बताने के लिए भी आवेदन नहीं
निर्धारित तारीख पर प्रधान सचिव वर्चुअल रूप से उपस्थित नहीं हुए। अधिकरण ने यह भी दर्ज किया कि उनकी ओर से सुनवाई में शामिल होने में किसी कठिनाई का हवाला देते हुए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। पीठ ने इसे अपने पहले के आदेश के स्पष्ट रूप से अनुपालन न होने की स्थिति मानते हुए निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए आगे की कार्रवाई आवश्यक समझी।

मुख्य सचिव को अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी
एनजीटी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई में प्रधान सचिव, नगर एवं ग्राम नियोजन की वर्चुअल उपस्थिति सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति आवश्यक अनुपालन के लिए मुख्य सचिव को भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। अधिकरण ने स्पष्ट किया कि यदि प्रधान सचिव उपस्थित नहीं होते हैं, तो मुख्य सचिव को स्वयं वर्चुअल रूप से पेश होकर मामले में पीठ की सहायता करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed