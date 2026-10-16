फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   una police drug trafficking financial investigation assets

हिमाचल: ऊना में नशा तस्करों की संपत्ति पर पुलिस का शिकंजा, 1.57 करोड़ की प्रॉपर्टी जांच के दायरे में

Fri, 16 Oct 2026 01:32 PM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना।
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना। Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 16 Oct 2026 01:32 PM IST
सार

ऊना पुलिस ने नशा तस्करी से जुड़े आरोपियों की संपत्तियों की वित्तीय जांच शुरू की है। मेहतपुर और सदर ऊना के दो मामलों में भुक्की बरामदगी के बाद ट्रकों, कृषि भूमि, वाहन और बैंक खातों से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, कुछ संपत्तियों के लिए आय के वैध स्रोत नहीं मिले।

विज्ञापन
una police drug trafficking financial investigation assets
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : एआई।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नशे के अवैध कारोबार पर चोट करने के लिए ऊना पुलिस ने अब तस्करों की संपत्ति की जांच तेज कर दी है। नशा तस्करी के मामलों में केवल बरामदगी और गिरफ्तारी तक सीमित रहने के बजाय पुलिस अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों का भी पता लगा रही है। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि वित्तीय जांच के आधार पर करीब 1.57 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें एनडीपीएस एक्ट के दो मामलों से जुड़े आरोपियों की संपत्तियां भी शामिल हैं।

विज्ञापन




पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान आरोपियों की कुछ संपत्तियों के लिए आय के वैध स्रोत नहीं मिले। इसके बाद संबंधित संपत्तियों को जब्त या फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू की गई। कार्रवाई के दायरे में भारी मालवाहक वाहन, कृषि भूमि और बैंक खातों में जमा राशि जैसी संपत्तियां आई हैं।
विज्ञापन


122.960 किलो भुक्की बरामदगी के बाद तीन ट्रक जांच के घेरे में
पहला मामला मेहतपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने चड़तगढ़ निवासी कुलविंदर सिंह से करीब 122.960 किलोग्राम भुक्की बरामद की थी। इसके बाद मामले की वित्तीय जांच की गई। पुलिस के मुताबिक, जांच में आरोपी की आय का कोई स्पष्ट स्रोत सामने नहीं आया, जबकि उसके पास तीन भारी मालवाहक वाहन (एचएमवी) होने की जानकारी मिली। इन ट्रकों और बैंक खातों से जुड़ी करीब 52.06 लाख रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

25.30 किलो भुक्की के मामले में जमीन और वाहन का पता चला
दूसरा मामला सदर ऊना थाना में दर्ज है। इस मामले में संतोषगढ़ क्षेत्र के निवासी बलविंद्र कुमार से करीब 25.30 किलोग्राम भुक्की बरामद की गई थी। पुलिस की वित्तीय जांच में आरोपी के नाम पर करीब 2,000 वर्ग मीटर कृषि भूमि, एक हल्का मोटर वाहन (एलएमवी) और विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि का पता चला। इन संपत्तियों की कुल कीमत करीब 19.21 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने नियमानुसार इन संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की है।

नशे के कारोबार पर आर्थिक चोट लगाने की कोशिश
पुलिस की इस कार्रवाई में वित्तीय जांच अहम कड़ी बनकर सामने आई है। इसका उद्देश्य नशा तस्करी से जुड़े मामलों में संपत्तियों का पता लगाना और कानून के तहत उन पर कार्रवाई करना है। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान जारी है।

पुलिस की ओर से इस वर्ष नशा तस्करी के 80 मामले दर्ज करने और 134 आरोपियों को गिरफ्तार करने का आंकड़ा भी दिया गया है। हालांकि, इन आंकड़ों और करीब 1.57 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति पर कार्रवाई के विवरण की अलग से पुष्टि किया जाना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed