हिमाचल: ऊना में नशा तस्करों की संपत्ति पर पुलिस का शिकंजा, 1.57 करोड़ की प्रॉपर्टी जांच के दायरे में

पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान आरोपियों की कुछ संपत्तियों के लिए आय के वैध स्रोत नहीं मिले। इसके बाद संबंधित संपत्तियों को जब्त या फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू की गई। कार्रवाई के दायरे में भारी मालवाहक वाहन, कृषि भूमि और बैंक खातों में जमा राशि जैसी संपत्तियां आई हैं।पहला मामला मेहतपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने चड़तगढ़ निवासी कुलविंदर सिंह से करीब 122.960 किलोग्राम भुक्की बरामद की थी। इसके बाद मामले की वित्तीय जांच की गई। पुलिस के मुताबिक, जांच में आरोपी की आय का कोई स्पष्ट स्रोत सामने नहीं आया, जबकि उसके पास तीन भारी मालवाहक वाहन (एचएमवी) होने की जानकारी मिली। इन ट्रकों और बैंक खातों से जुड़ी करीब 52.06 लाख रुपये की संपत्ति पर कार्रवाई की गई है।

नशे के अवैध कारोबार पर चोट करने के लिए ऊना पुलिस ने अब तस्करों की संपत्ति की जांच तेज कर दी है। नशा तस्करी के मामलों में केवल बरामदगी और गिरफ्तारी तक सीमित रहने के बजाय पुलिस अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों का भी पता लगा रही है। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि वित्तीय जांच के आधार पर करीब 1.57 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें एनडीपीएस एक्ट के दो मामलों से जुड़े आरोपियों की संपत्तियां भी शामिल हैं।

25.30 किलो भुक्की के मामले में जमीन और वाहन का पता चला

दूसरा मामला सदर ऊना थाना में दर्ज है। इस मामले में संतोषगढ़ क्षेत्र के निवासी बलविंद्र कुमार से करीब 25.30 किलोग्राम भुक्की बरामद की गई थी। पुलिस की वित्तीय जांच में आरोपी के नाम पर करीब 2,000 वर्ग मीटर कृषि भूमि, एक हल्का मोटर वाहन (एलएमवी) और विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि का पता चला। इन संपत्तियों की कुल कीमत करीब 19.21 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने नियमानुसार इन संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की है।



नशे के कारोबार पर आर्थिक चोट लगाने की कोशिश

पुलिस की इस कार्रवाई में वित्तीय जांच अहम कड़ी बनकर सामने आई है। इसका उद्देश्य नशा तस्करी से जुड़े मामलों में संपत्तियों का पता लगाना और कानून के तहत उन पर कार्रवाई करना है। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान जारी है।



पुलिस की ओर से इस वर्ष नशा तस्करी के 80 मामले दर्ज करने और 134 आरोपियों को गिरफ्तार करने का आंकड़ा भी दिया गया है। हालांकि, इन आंकड़ों और करीब 1.57 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति पर कार्रवाई के विवरण की अलग से पुष्टि किया जाना जरूरी है।