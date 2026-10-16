हिमाचल: रामपुर में मारपीट के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, 10 अक्तूबर को हुआ था विवाद; जानें पूरा मामला

रामपुर के डकोलर क्षेत्र में एक ही परिवार के तीन सदस्यों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में शिकायतकर्ता महिला, उनके पति और बेटे को चोटें आई थीं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को 15 अक्तूबर को रामपुर से गिरफ्तार किया। मामले में आगामी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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पुलिस के अनुसार, 10 अक्तूबर को डकोलर क्षेत्र में हुए विवाद के दौरान शिकायतकर्ता रुकमणी, उनके पति सीतांबर प्रसाद और बेटे अनिकेत कुमार के साथ मारपीट की गई थी। घटना में तीनों घायल हो गए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस थाना रामपुर में 12 अक्तूबर को एफआईआर संख्या 109/2026 दर्ज की गई। मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2), 117(2), 3(5) और 109 के तहत दर्ज किया गया है।पुलिस ने मामले में विनोद कुमार (45), राजू राम (18) और आकाश कुमार (18) को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) न्यायालय, रामपुर के समक्ष पेश किया जाएगा।पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के आरोपों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।