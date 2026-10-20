Shimla News: आपदा में खतरनाक जगहों पर नजर रखेगा नेरवा के छात्र का मॉडल

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उन्होंने हिमालयन डिजास्टर गार्जियन रोवर नाम का मॉडल तैयार किया है। यह मॉडल आपदा के दौरान मिट्टी की नमी, आग, गैस रिसाव और तापमान जैसी स्थितियों पर नजर रखने तथा उनसे जुड़ी जानकारी जुटाने में मदद करता है। इससे आपदा की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है।जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन छोटा शिमला स्कूल में किया गया। इसमें जिले के करीब 426 विद्यार्थियों ने छह स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। इनोवेटिव साइंस मॉडल प्रतियोगिता में नेरवा के विक्रांत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया।विक्रांत