हिमाचल: बुरांस के पेड़ सुखाने वाले पतंगे का मिला प्राकृतिक दुश्मन, वैज्ञानिकों ने खोजी नई ततैया प्रजाति

मनुष्य के लिए भी खतरनाक है पतंगा

अध्ययन में पता चला है कि यह पतंगा मनुष्यों के लिए भी हानिकारक है। इसकी वयस्क मादाओं से मनुष्यों में गंभीर आंखों का संक्रमण हो सकता है। यदि पशु गलती से इसे खा लें तो उनका दम घुटने से मौत हो सकती है। जांच में पतंगे से जुड़े कुछ अन्य प्राकृतिक शत्रु भी सामने आए हैं। इनमें स्कटल फ्लाई मेगासेलिया स्केलेरिस और तीन प्रकार के एंटोमोपैथोजेनिक कवक शामिल हैं। ये कवक संक्रमित लार्वा को मार देते हैं, जिससे पतंगे के प्राकृतिक रोगजनक परिसर का हिस्सा होने का संकेत मिलता है। नौणी विश्वविद्यालय सोलन के वैज्ञानिकों ने कुछ समय पहले शोध किया था कि बुरांस के पेड़ निचले क्षेत्रों में सूख रहे हैं और अब ऊपरी क्षेत्रों में ही नए पेड़ उग रहे हैं। हालांकि, इसमें यह दावा नहीं किया गया था कि इन पेड़ों के सूखने का क्या कारण है।