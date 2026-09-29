हिमाचल कैबिनेट विस्तार: एक मंत्री को ड्रॉप करने की चर्चा के बीच हाईकमान से मिले सीएम सुक्खू और दो मंत्री

सुंदर सिंह ने भी मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय नेतृत्व से की मुलाकात

सूत्रों के अनुसार सुंदर सिंह ने भी मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के कई नेताओं से मुलाकात की है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार पर निर्णय कभी भी हो सकता है। उधर, मुख्यमंत्री सुक्खू मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में शामिल हुए। इसमें देश में लोकतंत्र और संविधान की मौजूदा स्थिति समेत चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर गंभीर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बैठक के बारे में अपनी पोस्ट में लिखा कि लोकतंत्र का सबसे भरोसेमंद आधार जनता की आवाज है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर मतदाता का विश्वास कायम रहना जरूरी है।