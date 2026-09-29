शिमला: पर्यटकों की पसंद बना मशोबरा राष्ट्रपति निवास, दीदार करने हर साल देश-विदेश से पहुंच रहे एक लाख लोग

176 साल पुराना है आलीशान भवन

176 साल पुराने लकड़ी और मिट्टी से बने इस आलीशान भवन की सुरक्षा सेना के हाथ में है। वर्ष 1850 में कोटी के राजा राणा ने इसे एक मंजिला इमारत के रूप में तैयार करवाया था। बाद में यह भवन ब्रिटिश अधिकारियों और वायसरायों का पसंदीदा विश्राम स्थल बन गया। 1890 के दशक में इसे वायसराय लॉर्ड एलिग्न ने ब्रिटिश भारत के लिए स्थायी लीज पर ले लिया था। देश आजाद हुआ तो यह भवन भारत सरकार को सौंप दिया गया। वर्ष 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डाॅ. राजेंद्र प्रसाद भी यहां आ चुके हैं। देश के राष्ट्रपति अब हर साल यहां ग्रीष्मकालीन प्रवास पर आते हैं और उस दौरान राष्ट्रपति सचिवालय कुछ समय के लिए यहीं से संचालित होता है। राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान इस भवन को आम जनता के लिए बंद कर दिया जाता है।