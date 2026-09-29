डीपीसी में देरी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: योग्य कर्मचारियों को बैकडेट से पदोन्नति के साथ मिलेंगे वित्तीय लाभ

जब वर्ष 2006 में डीपीसी बुलाई गई, तो उन्हें पदोन्नत तो कर दिया गया, लेकिन इसे 2003 के बजाय 2006 से प्रभावी माना गया। विभाग ने तर्क दिया था कि नियमों के तहत पदोन्नति केवल आगे की तारीख से ही दी जा सकती है।उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को बैकडेट से पदोन्नति देने से इन्कार किया गया था। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2003 से ही असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर प्रमोट माना जाए और उन्हें उस अवधि के सभी वित्तीय व परिणामी लाभ प्रदान किए जाएं।