हिमाचल: धर्मशाला में कल भाजपा विधायक दल की बैठक, जयराम ठाकुर करेंगे अध्यक्षता; प्रदेश की रणनीति पर होगा मंथन

हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार, 16 नवंबर 2026 को धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। बैठक सुबह 11:00 बजे होटल डी पोलो में होगी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इसकी अध्यक्षता करेंगे।

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भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक दल के सचिव रणधीर शर्मा ने रविवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में भाजपा विधायक दल के सदस्य भाग लेंगे। इस दौरान प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।रणधीर शर्मा ने बताया कि बैठक में प्रदेश के समसामयिक मुद्दों के साथ भाजपा विधायक दल की आगामी रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। इसके अलावा संगठनात्मक समन्वय से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श होगा।बैठक की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे। इसमें भाजपा विधायक प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे और आगामी गतिविधियों को लेकर चर्चा करेंगे।तिथि: 16 नवंबर 2026, सोमवारसमय: सुबह 11:00 बजेस्थान: होटल डी पोलो, धर्मशालाअध्यक्षता: जयराम ठाकुर