हिमाचल: धर्मशाला में कल भाजपा विधायक दल की बैठक, जयराम ठाकुर करेंगे अध्यक्षता; प्रदेश की रणनीति पर होगा मंथन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Sun, 15 Nov 2026 11:06 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार, 16 नवंबर को धर्मशाला में आयोजित होगी। सुबह 11 बजे होटल डी पोलो में होने वाली बैठक की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे। इसमें प्रदेश के राजनीतिक हालात, महत्वपूर्ण मुद्दों और संगठन की आगामी रणनीति पर चर्चा होगी।
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार, 16 नवंबर 2026 को धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। बैठक सुबह 11:00 बजे होटल डी पोलो में होगी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इसकी अध्यक्षता करेंगे।
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भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं विधायक दल के सचिव रणधीर शर्मा ने रविवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में भाजपा विधायक दल के सदस्य भाग लेंगे। इस दौरान प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
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आगामी रणनीति पर होगा विचार-विमर्श
रणधीर शर्मा ने बताया कि बैठक में प्रदेश के समसामयिक मुद्दों के साथ भाजपा विधायक दल की आगामी रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। इसके अलावा संगठनात्मक समन्वय से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श होगा।
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जयराम ठाकुर करेंगे बैठक की अध्यक्षता
बैठक की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे। इसमें भाजपा विधायक प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे और आगामी गतिविधियों को लेकर चर्चा करेंगे।
बैठक का कार्यक्रम
तिथि: 16 नवंबर 2026, सोमवार
समय: सुबह 11:00 बजे
स्थान: होटल डी पोलो, धर्मशाला
अध्यक्षता: जयराम ठाकुर