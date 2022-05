{"_id":"62833329de87322506419e66","slug":"murder-in-himachal-13-year-old-nepali-girl-murdered-in-kinnaur-dead-body-found-in-bed","type":"story","status":"publish","title_hn":"Murder in Himachal : खौफनाक वारदात से दहला किन्नौर, 13 साल की नाबालिग नेपाली लड़की की हत्या, बैड में मिला शव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, किन्नौर Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 17 May 2022 11:01 AM IST