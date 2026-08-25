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शिमला : नेरवा कफ सिरप तस्करी में बड़ा खुलासा, देहरादून से मुख्य सप्लायर 35 वर्षीय महिला गिरफ्तार

Tue, 25 Aug 2026 02:55 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Tue, 25 Aug 2026 02:55 PM IST
सार

शिमला पुलिस की नेरवा टीम ने कोडीन आधारित प्रतिबंधित कफ सिरप की कथित तस्करी के मामले में देहरादून से 35 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 6 अगस्त को नाकाबंदी के दौरान एक वाहन से बिना लेबल वाली संदिग्ध कफ सिरप की पांच बोतलें बरामद हुई थीं और दो आरोपी पकड़े गए थे। जांच में फोन संपर्क और ऑनलाइन भुगतान के सुराग मिलने के बाद महिला तक पुलिस पहुंची। सप्लाई नेटवर्क की जांच जारी है।

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nerwa drug smuggling dehradun woman arrested main supplier
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी महिला। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ शिमला पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत नेरवा पुलिस ने कोडीन आधारित प्रतिबंधित कफ सिरप की कथित तस्करी के मामले में उत्तराखंड के देहरादून से 35 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में महिला की भूमिका मामले में मुख्य सप्लायर के तौर पर सामने आई है।
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पुलिस थाना नेरवा में दर्ज अभियोग संख्या 39/2026, दिनांक 6 अगस्त 2026 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22, 25 और 29 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और उनके संपर्कों की जांच के दौरान सप्लाई नेटवर्क से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले।
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नाकाबंदी के दौरान बरामद हुआ था कफ सिरप
पुलिस के अनुसार 6 अगस्त को नेरवा पुलिस टीम ने नाकाबंदी और चेकिंग के दौरान एक वाहन की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान बिना लेबल वाली कोडीन आधारित संदिग्ध कफ सिरप की पांच सीलबंद प्लास्टिक बोतलें बरामद की गई थीं। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने आरोपियों के कथित बैकवर्ड लिंक और सप्लाई नेटवर्क की जानकारी जुटानी शुरू की।
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फोन संपर्क और ऑनलाइन भुगतान से मिला सुराग
पुलिस जांच के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों का संपर्क देहरादून निवासी मनीषा राणा से था। पुलिस का दावा है कि प्रतिबंधित पदार्थ की खरीद को लेकर आरोपियों ने महिला से फोन पर संपर्क किया था और ऑनलाइन माध्यम से भुगतान भी किया गया था। इन्हीं सुरागों के आधार पर नेरवा पुलिस टीम ने देहरादून में कार्रवाई की और मनीषा राणा को गिरफ्तार कर लिया।

अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश
पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में महिला की भूमिका कथित मुख्य सप्लायर के रूप में सामने आई है। अब जांच एजेंसी सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और प्रतिबंधित कफ सिरप की कथित खरीद-फरोख्त के संबंध में जानकारी जुटा रही है। गिरफ्तार महिला को पुलिस ने न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस सप्लाई नेटवर्क की अन्य कड़ियों का पता लगाने में जुटी है।
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