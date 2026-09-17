Shimla News: नुक्कड़ नाटक से दिया नशा मुक्ति का संदेश
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजकीय कन्या महाविद्यालय (आरकेेएमवी) शिमला में वीरवार को प्लास्टिक और नशे के खिलाफ विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिये जागरूकता का संदेश दिया। महाविद्यालय के इको क्लब और रेड रिबन क्लब ने ऑकलैंड हाउस स्कूल के सहयोग से शांगरी-ला-स्वस्थ मन, खुशहाल दिल, स्वच्छ पर्यावरण विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. अनुरिता सक्सेना मुख्य अतिथि रहीं। ऑकलैंड हाउस की छात्रा आयुषी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरों पर प्रस्तुति दी। इसके बाद दक्षेश ठाकुर ने इसी विषय पर भाषण दिया और विद्यार्थियों ने प्लास्टिक और मानव नुक्कड़ नाटक पेश किया। रेड रिबन क्लब की ओर से नशा मुक्त भारत पर प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा। संवाद
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