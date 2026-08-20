Shimla News: प्रधानों और उपप्रधानों की बैठक आज
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:59 PM IST
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शिमला। बीडीओ कार्यालय मशोबरा में प्रधानों और उपप्रधानों की बैठक शुक्रवार को होगी। बैठक में विकास कार्यों के साथ कार्य योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। विकास खंड मशोबरा के पंचायत प्रधानों और उपप्रधानों को शपथ लिए करीब तीन महीने का समय हो गया है। अब तक यहां के बीडीओ इन प्रतिनिधियों की बैठक नहीं करवा पाए हैं। बैठक सुबह साढ़े 11 बजे शुरू होगी जिसकी अध्यक्षता बीडीओ मशोबरा अंकित कोटिया करेंगे। मशोबरा ब्लॉक की 32 पंचायतों से जुड़े प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। संवाद
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