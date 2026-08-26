आसमान फिर बरसने को तैयार: हिमाचल में एक सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट; जानें अगले छह दिन का हाल फटाफट

हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। मौसम विभाग के 26 अगस्त को जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में 28, 29 और 30 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को बारिश का दायरा बढ़ सकता है। 1 सितंबर को एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

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मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं अगले 3-4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।पिछले 24 घंटों में हिमाचल के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ जगह भारी बारिश भी हुई। नैना देवी में 9 सेंटीमीटर, ओलिंडा में 7 सेंटीमीटर, कांगड़ा एयरो में 5 सेंटीमीटर और अंब तथा बंगला डैम में 4-4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मंडी, सोलन, शिमला और सिरमौर के कुछ स्थानों पर भी बारिश हुई।सात दिन के पूर्वानुमान में 26 और 27 अगस्त को कई क्षेत्रों में सीमित बारिश की संभावना है। 28 से 30 अगस्त के बीच कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 31 अगस्त को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और 1 सितंबर को कई हिस्सों में बारिश के साथ एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बताई गई है।जिलावार पूर्वानुमान के मुताबिक 28 से 30 अगस्त के दौरान शिमला, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 30 अगस्त को कांगड़ा, मंडी और शिमला में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।