मनाली: भांग के रेशों से बनी खास हिमाचली चप्पल पहन हिडिंबा मंदिर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

आज एम्स बिलासपुर से पहली बार निकलेंगे पांच स्वर्ण पदक विजेता

वहीं एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में मंगलवार को संस्थान के पांच मेधावी प्रशिक्षु स्वर्ण पदक हासिल करेंगे। इन मेधावियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। समारोह में एम्स से शिक्षा और प्रशिक्षण पूरा करने वाले 92 प्रशिक्षुओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। इनमें एमबीबीएस के साथ विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्सिंग और पैरामेडिकल क्षेत्र में प्रशिक्षण पूरा करने वाले विद्यार्थी शामिल हैं। दीक्षांत समारोह में 2020 बैच के 43 एमबीबीएस विद्यार्थी, 2023 बैच के 14 एमडी-एमएस चिकित्सक, 2022 बैच के 26 नर्सिंग विद्यार्थी और नौ पैरामेडिकल विद्यार्थी डिग्री प्राप्त करेंगे। पांच विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक दिया जाएगा। दीक्षांत समारोह में प्रशिक्षुओं के पहनावे में हिमाचल की संस्कृति की झलक दिखाई देगी। प्रशिक्षुओं के लिए फॉर्मल हिमाचली परिधान को प्राथमिकता दी गई है। कुर्ता-पायजामा के साथ सदरी और हिमाचली टोपी पहनकर प्रशिक्षु समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति को हिमाचल की लोक कला से जुड़ा विशेष स्मृति चिह्न भी भेंट किया जाएगा। इसके लिए मंडी शैली का पारंपरिक रणसिंगा तैयार कराया गया है। रणसिंगा पर एम्स बिलासपुर का लोगो भी अंकित होगा। इसे मंडी के कलाकार से तैयार कराया जा रहा है। एम्स के कार्यकारी निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) दलजीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने इसे संस्थान के लिए गौरवपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने कहा कि संस्थान में अध्ययन और प्रशिक्षण पूरा करने वाले विद्यार्थी अब स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे।