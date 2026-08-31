हिमाचल: एचपीएफएस अफसरों को वर्ष 2009 से सांकेतिक चार स्तरीय वेतनमान का लाभ, जानें हाईकोर्ट के बड़े फैसले

मुख्य विवाद सुलझने के बाद लेबर कोर्ट के आदेश बेअसर

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने औद्योगिक विवाद कानून से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के समक्ष चल रहे मुख्य विवाद (रेफरेंस) का अंतिम फैसला आ जाता है, तो विवाद के दौरान धारा 33-ए में दिए गए अस्थायी आदेशों का प्रभाव अपने आप खत्म हो जाता है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एचएफसीएल लिमिटेड बनाम रितु कुमारी और अन्य 32 अपीलों) का निपटारा करते हुए एकल जज के फैसले को सही ठहराया। गौरतलब है कि काम नुकसान में चलने के कारण सोलन में एचएफसीएल कंपनी ने अपना प्लांट हैदराबाद शिफ्ट करने और कर्मचारियों को दूसरी जगहों (जैसे रांची) ट्रांसफर करने का नोटिस जारी किया था। उस समय लेबर कोर्ट में कंपनी और कर्मचारियों के बीच मुख्य विवाद पहले से चल रहा था। कर्मचारियों ने तबादला आदेशों (4 सितंबर 2020) के खिलाफ लेबर कोर्ट में धारा 33-ए के तहत शिकायत दर्ज कराई कि केस पेंडिंग रहते बिना अनुमति ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लेबर कोर्ट ने एक अक्तूबर 2022 को कर्मचारियों के ट्रांसफर ऑर्डर रद्द कर दिए। इसके तुरंत बाद एक नवंबर 2022 को लेबर कोर्ट ने मुख्य विवाद का भी अंतिम फैसला सुना दिया। इसके बाद एकल जज ने कंपनी की याचिकाओं को यह कहते हुए निपटा दिया कि मुख्य केस खत्म होने के बाद अब धारा 33-ए के आदेश की कोई अहमियत नहीं रह गई है। अदालत ने कहा कि धारा 33-ए में कर्मचारियों को मिलने वाली राहत तभी तक प्रभावी रहती है जब तक मुख्य विवाद कोर्ट में पेंडिंग हो। अदालत ने कंपनी के इस तर्क को खारिज कर दिया गया कि याचिकाएं खारिज होने से उसका नुकसान हुआ है।

