विधानसभा प्रश्नकाल: एक ही पंचायत में दो डिस्पेंसरी तो एक होगी शिफ्ट, ओपीडी के आधार पर भरेंगे पद

प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर वितरण के लिए एलोपेथी और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों का युक्तिकरण करने जा रही है। विधानसभा के मानसून सत्र में अर्की के विधायक संजय अवस्थी के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन पंचायतों में एक ही स्थान पर एलोपेथिक और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां संचालित हो रही हैं, वहां आवश्यकता के अनुसार एक संस्थान को ऐसे क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी स्वास्थ्य संस्था को बंद करना नहीं, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें।

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उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर दोनों प्रकार की डिस्पेंसरियां एक ही पंचायत में संचालित हो रही हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में युक्तिकरण के माध्यम से संतुलित व्यवस्था बनाई जाएगी। इस दौरान आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा कि आयुष विभाग में चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों के पद ओपीडी के आधार पर भरे जाएंगे। जिन संस्थानों में मरीजों की संख्या अधिक है, वहां प्राथमिकता के आधार पर स्टाफ की तैनाती की जाएगी, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।