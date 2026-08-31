हिमाचल प्रदेश: 4,050 लाभार्थियों को सहारा योजना की किस्त जारी, लाभार्थियों को इतने रुपये मिलेंगे

विभाग ने इन मामलों की जांच और पात्रता की शर्तों के आधार पर छंटनी की। इसमें बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए, जो योजना के निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं। जांच के बाद 4,050 लाभार्थी पात्र पाए गए। अब इन लाभार्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से योजना का लाभ देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। सहारा योजना का उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इलाज के दौरान आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना है। योजना में पात्र व्यक्ति को हर महीने 3,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।