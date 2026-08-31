Shimla News: दो जगह वाहन खराब होने से लगा जाम
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 06:55 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 06:55 PM IST
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शिमला। शहर में सोमवार सुबह दो अलग-अलग स्थानों पर बस और कार खराब होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। इस वजह से दोनों ही मार्गों पर लोगों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ा। इसकी सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को हटवाया और कुछ ही समय में यातायात को सुचारु करवा दिया। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, सुबह करीब 9:15 बजे पुराने बस अड्डे के पास भी एक एचआरटीसी बस तकनीकी खराबी के कारण सड़क पर खड़ी हो गई। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को सड़क के किनारे करवाकर यातायात को सुचारु करवाया। ब्यूरो
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