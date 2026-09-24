Shimla News: हिंदी टंकण प्रतियोगिता में केएस नेगी प्रथम
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जाखू में वीरवार को राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष हिंदी टंकण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 40 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। स्कूल प्रबंधन के अनुसार प्रतियोगिता का आयोजन भानु प्रताप ने किया। इसमें स्कूल के शिक्षकों ने प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने टंकण की गति और सटीकता का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में लाइब्रेरियन केएस नेगी ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं शबनम ने द्वितीय और सरिता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य वीर चंद ने सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को बधाई दी। संवाद
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