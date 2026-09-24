Shimla News: खेल परिसर में कराटे चैंपियनशिप एक से
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के मालरोड स्थित इंदिरा गांधी खेल परिसर में दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन 1 और 2 अक्तूबर को होगा। प्रतियोगिता में शहर के स्कूलों के खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रतियोगिता के आयोजक सचिव अजय कुमार ने बताया कि खेल परिसर में दो दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्रा भाग लेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन रोटरी क्लब की ओर से किया जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए सभी स्कूलों को निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को मार्शल आर्ट और खेलों के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान करना है। संवाद
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