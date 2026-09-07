कांगड़ा: टोरू काहनपट्ट के रितेश राणा और दुराना गांव निवासी अनुज कुमार सेना में बने लेफ्टिनेंट

दुराना के अनुज तीसरे प्रयास में बने लेफ्टिनेंट

जवाली तहसील के दुराना गांव के अनुज कुमार ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन क्षेत्र का नाम रोशन किया है। पांच सितंबर को ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए), गया में आयोजित पासिंग आउट परेड में अनुज को सेना में कमीशन दिया गया। अनुज ने प्रारंभिक स्कूली शिक्षा बीबीएमबी डीएवी पब्लिक स्कूल नंगल (पंजाब) से प्राप्त की। इसके बाद पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कपूरथला से बीटेक की। उन्होंने तीसरे प्रयास में एसएसबी परीक्षा उत्तीर्ण की। अनुज के पिता तरसेम सिंह बीबीएमबी नंगल में कार्यरत हैं, जबकि माता सुमन कुमारी गृहिणी हैं। मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले अनुज की इस उपलब्धि से दुराना गांव सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है।