युवक की संदिग्ध मौत का मामला: तीन और युवक हिरासत में, अबतक 10 पकड़े; कांगड़ा पुलिस करेगी जल्द खुलासा

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पुलिस ने इस मामले में पहले सात युवकों को डिटेन कर पूछताछ की थी, जबकि शनिवार को तीन और युवकों को डिटेन किया गया है। पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा के अनुसार इन तीनों से पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच के अंतिम पड़ाव में है और रविवार शाम तक मामले का खुलासा होने की उम्मीद है।जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम तक पुलिस को युवक के अपर लंबागांव से सुजानपुर तक जाने की कई महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज मिल चुकी थीं। हालांकि, इसके बाद युवक वापस अपर लंबागांव कैसे पहुंचा, इस कड़ी को जोड़ना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। शनिवार को डिटेन किए गए तीन युवकों से पूछताछ के बाद पुलिस को इस संबंध में भी महत्वपूर्ण सुराग मिलने की बात सामने आई है।शनिवार को पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा के लंबागांव थाने पहुंचने से मामले की जांच को लेकर पुलिस की गंभीरता साफ नजर आई। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से अब तक हुई जांच, सामने आए तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।पुलिस अधीक्षक ने कहा कि युवक की मौत से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज, पूछताछ में सामने आए तथ्यों और अन्य साक्ष्यों को आपस में जोड़कर घटना की कड़ियां तलाश रही है। शनिवार को मिले नए सुरागों के बाद पुलिस को मामले के जल्द सुलझने की उम्मीद है।उधर, 16 वर्षीय युवक की मौत को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है। अब पुलिस की जांच में सामने आ रहे नए तथ्यों और रविवार को होने वाले संभावित खुलासे पर क्षेत्रवासियों की नजरें टिकी हुई हैं।