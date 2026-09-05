{"_id":"6a9c259fc9101e6a8302bac5","slug":"former-zila-parishad-member-to-return-one-lakh-rupees-along-with-interest-shimla-news-c-19-sml1002-781876-2026-09-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: पूर्व जिला परिषद सदस्य को ब्याज

समेत लौटाने होंगे एक लाख रुपये","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: पूर्व जिला परिषद सदस्य को ब्याज समेत लौटाने होंगे एक लाख रुपये

शिमला ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 07:52 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 07:52 PM IST

विज्ञापन







Link Copied



खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें