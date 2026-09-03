Shimla News: चालक और सेल्समैन के पदों के लिए साक्षात्कार 7 को
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। जिला रोजगार कार्यालय शिमला की ओर से सर्वो एसआरएस इंटरप्राइजेज ब्याेलिया पंथाघाटी शिमला में 7 सितंबर को कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी प्रवीन नगराईक ने बताया कि कैंपस इंटरव्यू में चालक के एक नियमित पद और सेल्समैन के 3 नियमित पद भरे जाएंगे। चालक पद के लिए दसवीं पास, वैध ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव आवश्यक है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी है और वेतन 15 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया है। इसी प्रकार सेल्समैन पद के लिए बीएससी हॉर्टिकल्चर/बीएससी एग्रीकल्चर और स्नातक योग्यता होना अनिवार्य है। सेल्समैन के पद के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष और वेतन 15 हजार से 20 हजार रुपये प्रतिमाह रहेगा। दोनों पदों के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे। इच्छुक उम्मीदवारों का रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। उम्मीदवारों का पंजीकरण नहीं हुआ है, वह रोजगार विभाग की वेबसाइट eemis.hp.gov.in पर घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ब्यूरो
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