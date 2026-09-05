Shimla News: बीमा निगम ने सम्मानित किए अभिकर्ता
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। भारतीय जीवन बीमा निगम की माल रोड शाखा ने शनिवार को होटल पीटरहॉफ में अपने अभिकर्ताओं के लिए शैक्षिक सम्मान समारोह आयोजित किया। इसमें 100 से अधिक अभिकर्ताओं ने भाग लिया। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ शाखा प्रबंधक श्रवण कुमार शर्मा ने की। इस दौरान सहायक शाखा प्रबंधक रमेश, विकास अधिकारी मनदीप कंवर एवं विकास अधिकारी खेम राज वर्मा भी मौजूद रहे। आयोजन में शीर्ष अभिकर्ताओं को सम्मानित किया। माल रोड शाखा ने चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 2,000 पॉलिसियां और 13 करोड़ रुपये का प्रीमियम करके शानदार प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम में दिनेश कुमार, अनिल वर्मा, अनिल ठाकुर, नीता, महेंद्र लाल, यादव सिंह, शकुंतला राणा, रीना देवी, सीमा, संदीप वर्मा, अमित नलवा, निशा, हेमंत शर्मा और विजय वत्ती को सम्मानित किया गया। विकास अधिकारी मनदीप कंवर की टीम ने प्रदेश में अब तक 450 पॉलिसियां करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। संवाद
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