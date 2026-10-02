ढली वाटर कैचमेंट के गेट पर मिलेगी जंगली जानवरों की जानकारी : सिंह
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
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वन्यजीव सप्ताह के शुभारंभ पर दिए निर्देश
हरी झंडी दिखाकर किया स्वच्छता अभियान का शुभारंभ
उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों को किया सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। ढली स्थित वाटर कैचमेंट गेट पर 75वें वन्यजीव सप्ताह का भव्य शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण में जनभागीदारी को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया।
मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। अनिरुद्ध सिंह ने पेड़-पौधों की स्थानीय और वैज्ञानिक तथा उनके औषधीय गुणों की जानकारी देने वाले क्यूआर कोड युक्त सूचना पट्ट लगाने के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से वन्यजीवों की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। कैचमेंट एरिया केवल जंगल नहीं, बल्कि शिमला की जल सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता का महत्वपूर्ण आधार है। पेड़ वर्षा और बर्फ के पानी को संचित कर गर्मी में धीरे-धीरे छोड़ते हैं, जिससे जलस्रोत रिचार्ज होते हैं। इसका इतिहास ब्रिटिश काल में शिमला की जल जरूरतों से जुड़ा है। बच्चों को समझना होगा कि पानी केवल नल से नहीं, बल्कि पूरी पारिस्थितिकी से आता है।
वन्यप्राणी प्रभाग, वन विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अरण्यपाल (वन्यजीव एवं मुख्य वन्यजीव संरक्षक) आईएफएस आलोक प्रेम नागर ने सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान बच्चों ने जागरूकता नाटक प्रस्तुत किया। इस अवसर पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्यजीव प्रभाग) आईएफएस के. थिरुमल, अरण्यपाल (वन्यजीव वृत्त) शिमला आईएफएस प्रीति भंडारी, उपवन संरक्षक (वन्यप्राणी मंडल) शिमला आईएफएस डॉ. शहनवाज भट, उपवन अरण्यपाल (शिमला ग्रामीण) आईएफएस अनिकेत मारुति वानवे, सहायक वन संरक्षक (प्रचार मंडल) देवेंद्र सिंह चौहान, वन परिक्षेत्र अधिकारी रूपेंद्र शर्मा सहित हिमाचल प्रदेश वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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हरी झंडी दिखाकर किया स्वच्छता अभियान का शुभारंभ
उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों को किया सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। ढली स्थित वाटर कैचमेंट गेट पर 75वें वन्यजीव सप्ताह का भव्य शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण में जनभागीदारी को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया।
मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। अनिरुद्ध सिंह ने पेड़-पौधों की स्थानीय और वैज्ञानिक तथा उनके औषधीय गुणों की जानकारी देने वाले क्यूआर कोड युक्त सूचना पट्ट लगाने के निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से वन्यजीवों की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। कैचमेंट एरिया केवल जंगल नहीं, बल्कि शिमला की जल सुरक्षा, पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता का महत्वपूर्ण आधार है। पेड़ वर्षा और बर्फ के पानी को संचित कर गर्मी में धीरे-धीरे छोड़ते हैं, जिससे जलस्रोत रिचार्ज होते हैं। इसका इतिहास ब्रिटिश काल में शिमला की जल जरूरतों से जुड़ा है। बच्चों को समझना होगा कि पानी केवल नल से नहीं, बल्कि पूरी पारिस्थितिकी से आता है।
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वन्यप्राणी प्रभाग, वन विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अरण्यपाल (वन्यजीव एवं मुख्य वन्यजीव संरक्षक) आईएफएस आलोक प्रेम नागर ने सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान बच्चों ने जागरूकता नाटक प्रस्तुत किया। इस अवसर पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्यजीव प्रभाग) आईएफएस के. थिरुमल, अरण्यपाल (वन्यजीव वृत्त) शिमला आईएफएस प्रीति भंडारी, उपवन संरक्षक (वन्यप्राणी मंडल) शिमला आईएफएस डॉ. शहनवाज भट, उपवन अरण्यपाल (शिमला ग्रामीण) आईएफएस अनिकेत मारुति वानवे, सहायक वन संरक्षक (प्रचार मंडल) देवेंद्र सिंह चौहान, वन परिक्षेत्र अधिकारी रूपेंद्र शर्मा सहित हिमाचल प्रदेश वन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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