Shimla News: दरभोग में किसानों को दी बीमा योजना की जानकारी
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
जुन्गा (शिमला)। किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आधुनिक बागवानी तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से उद्यान विभाग एवं सेंट्रल जनरल इंश्योरेंस कंपनी के संयुक्त तत्वावधान में दरभोग पंचायत घर में किसान जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में दरभोग और शिलोंबाग पंचायतों के करीब 150 किसानों और बागवानों ने भाग लिया। शिविर में किसानों को फसल बीमा, उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं, आधुनिक बागवानी तकनीकों और आय के वैकल्पिक साधनों की जानकारी दी। सेंट्रल जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी राजीव धीमान ने फसल बीमा योजना के प्रावधानों और लाभों की जानकारी दी। इस मौके पर उद्यान विभाग की ओर से डॉ. राहुल चौधरी, उद्यान प्रसार अधिकारी डीपी. शर्मा, विषय विशेषज्ञ डॉ. शरद गुप्ता, उद्यान विभाग से राजेंद्र कुमार, देवेंद्र, सुमित पाल, शिलोंबाग पंचायत के प्रधान विनोद वर्मा और दरभोग के प्रधान कमल ठाकुर मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन