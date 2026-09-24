Shimla News: ढली और फागू में दी बैंक योजनाओं की जानकारी
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
शिमला। हिमाचल प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (राज्य सहकारी बैंक) के जिला कार्यालय शिमला-एक के तहत चल रही शाखाएं इन दिनों ग्राहकों को जागरूक करने के लिए वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन कर रही है। इस कड़ी में बैंक की ढली और फागू शाखा ने अपने ग्राहकों के लिए शिविर आयोजित किए। ढली शाखा द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर में स्थानीय नागरिकों एवं ग्राहकों को आधुनिक बैंकिंग सेवाओं तथा वित्तीय सुरक्षा के तरीकों से अवगत करवाया गया। शिविर में शाखा प्रबंधक अनिल चौहान एवं सहायक प्रबंधक जोग चंद ने लोगों को जागरूक किया। बैंक अधिकारियों ने साइबर अपराधों से बचाव को लेकर जागरूक करते हुए बताया कि किसी के साथ भी अपना ओटीपी (ओटीपी), पिन या बैंक खाता विवरण साझा न करें। शिविर में मंजू रांटा, रीना, काजल, नरोत्तम, विशाल, कुशल, नेक राम तथा अन्य गणमान्य लोगों और बैंक के ग्राहकों ने भाग लिया। फागू (शिमला) शाखा ने पंचायत धरेच (तहसील ठियोग) में वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया। शिविर में शाखा प्रबंधक ज्ञान सिंह और सहायक प्रबंधक जोग चंद ने ग्रामीणों को जागरूक किया। इस शिविर में जय मां शिलरू महिला मंडल की प्रधान अनीता, सचिव पुष्प लता, दक्ष स्वयं सहायता समूह की प्रधान बबीता तथा अन्य लोगों ने भाग लिया। ब्यूरो
विज्ञापन