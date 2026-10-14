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Shimla News: संजौली कॉलेज में बताया गणित का महत्व

Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:59 PM IST
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Importance of Mathematics told in Sanjauli College
शिमला। राजकीय महाविद्यालय संजौली के गणित विभाग ने बुधवार को मैथ रिवील्ड शृंखला का पहला सत्र आयोजित किया। इसमें गणित का महत्व बताया गया। इस सत्र में मैट्रिक्स की अवधारणा को रचनात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। सत्र का संचालन अंजना शर्मा ने किया। इस शृंखला की शुरुआत पिछले वर्ष गणित के प्रति विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से की थी। सत्र का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को गणितीय अवधारणाओं की सहायता से गति, स्थान और रूपांतरणों को समझना था। मैट्रिक्स को अंतरिक्ष में गति और रूपांतरणों के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में समझाया गया। संवाद
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