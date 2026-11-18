कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे न्यायमूर्ति संजय करोल ने समुदाय में एकता, आपसी सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज को यथासंभव विवादों और मुकदमेबाजी से दूर रहना चाहिए। आपसी मतभेदों का समाधान संवाद, समझ और मध्यस्थता के माध्यम से किया जाना चाहिए।