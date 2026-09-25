एचआरटीसी बीओडी: बेड़े में आएंगी 1000 नई इलेक्ट्रिक और 250 डीजल बसें, जानें बैठक के बड़े फैसले

बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए

बैठक में निगम के आधुनिकीकरण, नई बसों की खरीद, इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार, बस रूट और नए बस अड्डों से जुड़े कई फैसले लिए गए। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 250 नई डीजल बसों की खरीद प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने 15 दिन के भीतर वाहन खरीद समिति की बैठक बुलाने को कहा। बोर्ड ने 366 एचआरटीसी बसों को ऑफरोड करने की मंजूरी दी। इनमें जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत चल रही 12 मीटर लंबी बसें भी शामिल हैं। पुरानी बसों की जगह चरणबद्ध तरीके से नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जेएनएनयूआरएम के तहत वर्तमान में संचालित बसों को भी एचआरटीसी के अधीन लाया जाएगा। निगम इन बसों का संचालन हिमाचल से बाहर भी करेगा। शहरी विकास मंत्रालय की ओर से आने वाली इन बसों से सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने में मदद मिलेगी।