यूनिफॉर्म को चार श्रेणियों में बांटा

शिक्षा विभाग के अनुसार नई यूनिफॉर्म का उद्देश्य केवल छात्रों की वेशभूषा बदलना नहीं है, बल्कि स्कूलों में अनुशासन, समानता, समावेशिता, संस्थागत पहचान और अपनत्व की भावना को मजबूत करना है। नई ड्रेस कोड नीति के तहत राज्य के सभी सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में एक समान रंग संयोजन अपनाया जाएगा। यूनिफॉर्म के लिए लाइट ग्रीन, फॉरेस्ट ग्रीन, चारकोल ग्रे, सफेद और काले रंग को आधार बनाया गया है। विद्यार्थियों की आयु और शैक्षणिक स्तर को देखते हुए यूनिफॉर्म को चार श्रेणियों बालवाटिका (प्री-प्राइमरी), कक्षा 1 से 5 (प्राथमिक), कक्षा 6 से 12 (मिडिल एवं सीनियर) और स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में विभाजित किया गया है। प्रदेश की भौगोलिक और जलवायु विविधता को ध्यान में रखते हुए गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों के लिए अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। बालवाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म को विशेष रूप से आरामदायक, सुरक्षित और गतिविधियों के अनुकूल बनाया गया है।