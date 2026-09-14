Shimla News: डीएवी स्कूल में किशोरियों को लगाई एचपीवी वैक्सीन
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। स्वास्थ्य विभाग की ओर से किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए डीएवी स्कूल लक्कड़ बाजार में टीकाकरण किया गया। इस दौरान 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की 16 किशोरियों को ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) से बचाव का टीका लगाया गया। टीकाकरण सत्र का आयोजन शहरी शिमला स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया गया। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला डॉ. यशपाल रांटा ने दी। उन्होंने कहा कि जिलेभर में एचपीवी टीकाकरण के लिए किशोरियों को जागरूक करने का कार्य विभाग की ओर से किया जा रहा है। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से भी स्वास्थ्य विभाग के अभियान में सक्रिय सहयोग करने का आग्रह किया, ताकि पात्र किशोरियों तक टीकाकरण की सुविधा पहुंचाई जा सके। ब्यूरो
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