मौसम: हिमाचल में 17 सितंबर तक कई जगह हल्की से मध्यम बारिश, 15 से 20 सितंबर के बीच आंधी-बिजली का भी अनुमान

हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के शिमला केंद्र की ओर से 15 सितंबर 2026 को जारी राज्य दैनिक मौसम बुलेटिन के अनुसार 15 से 17 सितंबर के बीच प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद 18 से 21 सितंबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है।

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मौसम विभाग के अनुसार मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में 15 और 16 सितंबर को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 17 सितंबर से बारिश का दायरा घटकर एक-दो स्थानों तक सीमित रहने की संभावना है। मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में 15 से 17 सितंबर तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जबकि 18 से 21 सितंबर के बीच एक-दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है।ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में 15 सितंबर को एक-दो स्थानों पर बारिश की संभावना है। 16 और 17 सितंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 18 से 20 सितंबर तक एक-दो जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान है। 21 सितंबर को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।मौसम विभाग ने 15 से 20 सितंबर के बीच निचले और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर आंधी-तूफान, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इस दौरान हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। हालांकि, विभाग ने आगामी पांच दिनों के लिए प्रदेश के किसी भी जिले में विशेष चेतावनी जारी नहीं की है।जिलावार पूर्वानुमान के अनुसार चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में 15 से 17 सितंबर तक कई या कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन में 15 सितंबर को कई या कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है, जबकि इसके बाद बारिश एक-दो स्थानों तक सीमित रह सकती है। कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में अधिकांश दिनों में कुछ या एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है।