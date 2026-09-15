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मौसम: हिमाचल में 17 सितंबर तक कई जगह हल्की से मध्यम बारिश, 15 से 20 सितंबर के बीच आंधी-बिजली का भी अनुमान

Tue, 15 Sep 2026 03:02 PM IST
Ankesh Dogra न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Ankesh Dogra Updated Tue, 15 Sep 2026 03:02 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग के 15 सितंबर 2026 के बुलेटिन के अनुसार 15 से 17 सितंबर के बीच कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद सप्ताह के बाकी दिनों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान है। पढ़ें पूरी खबर...

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himachal weather forecast rain thunderstorm warning september 15 to 20
शिमला रिज मैदान का नजारा। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के शिमला केंद्र की ओर से 15 सितंबर 2026 को जारी राज्य दैनिक मौसम बुलेटिन के अनुसार 15 से 17 सितंबर के बीच प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद 18 से 21 सितंबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है।

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मौसम विभाग के अनुसार मैदानी और निचले पहाड़ी क्षेत्रों में 15 और 16 सितंबर को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 17 सितंबर से बारिश का दायरा घटकर एक-दो स्थानों तक सीमित रहने की संभावना है। मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में 15 से 17 सितंबर तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जबकि 18 से 21 सितंबर के बीच एक-दो जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है।
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ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में 15 सितंबर को एक-दो स्थानों पर बारिश की संभावना है। 16 और 17 सितंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 18 से 20 सितंबर तक एक-दो जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान है। 21 सितंबर को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।
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15 से 20 सितंबर तक आंधी और बिजली चमकने की संभावना
मौसम विभाग ने 15 से 20 सितंबर के बीच निचले और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर आंधी-तूफान, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। इस दौरान हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। हालांकि, विभाग ने आगामी पांच दिनों के लिए प्रदेश के किसी भी जिले में विशेष चेतावनी जारी नहीं की है।

जिलावार पूर्वानुमान के अनुसार चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में 15 से 17 सितंबर तक कई या कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन में 15 सितंबर को कई या कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है, जबकि इसके बाद बारिश एक-दो स्थानों तक सीमित रह सकती है। कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में अधिकांश दिनों में कुछ या एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है।

धर्मशाला में सबसे ज्यादा बारिश, ऊना में तापमान सबसे अधिक
बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में धर्मशाला में सबसे अधिक 6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा कोठी में 4 सेंटीमीटर, सुंदरनगर में 3 सेंटीमीटर और बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सराहन, जोगिंद्रनगर, गोहर, मनाली तथा पालमपुर सहित कई क्षेत्रों में बारिश हुई।

प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पिछले दिन सबसे अधिक अधिकतम तापमान ऊना में 34 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग ने बताया कि अगले तीन से चार दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह
बारिश और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए किसानों को खेतों में काम करते समय मौसम पर नजर रखने की सलाह दी गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को भी स्थानीय मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने के बाद ही सफर करने की सलाह दी जाती है। बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचना चाहिए।
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