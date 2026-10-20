Shimla News: एचपीयू की प्रयोगशालाएं होंगी अपग्रेड, 50 लाख रुपये जारी
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 11:59 PM IST
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रूसा के तहत मिली राशि से शोध संबंधी सुविधाओं में होगा सुधार, आधुनिक उपकरणों की होगी खरीद
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला की प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत 50 लाख रुपये मिले हैं। इस राशि को प्रयोगशालाओं के उन्नयन (अपग्रेडेशन) पर खर्च किया जाएगा। इससे शोध कार्यों के लिए जरूरी संसाधनों को बेहतर बनाने और प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शोध गतिविधियां संचालित होती हैं। इनके लिए आधुनिक उपकरणों और बेहतर प्रयोगशाला सुविधाओं की जरूरत है। ऐसे में इस राशि से प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करने पर ध्यान दिया जाएगा। इससे शिक्षकों और शोधार्थियों को अनुसंधान के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। शोध में प्रयोगशालाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधुनिक उपकरणों और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता से प्रयोग और परीक्षण करने में सुविधा मिलती है। प्रयोगशालाओं के उन्नयन से शोध संबंधी गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।
रूसा के तहत मिले अनुदान का उपयोग विश्वविद्यालय में शोध सुविधाओं को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण से शोधार्थियों को अपने अनुसंधान कार्यों के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। इससे विश्वविद्यालय में शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) शिमला की प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत 50 लाख रुपये मिले हैं। इस राशि को प्रयोगशालाओं के उन्नयन (अपग्रेडेशन) पर खर्च किया जाएगा। इससे शोध कार्यों के लिए जरूरी संसाधनों को बेहतर बनाने और प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शोध गतिविधियां संचालित होती हैं। इनके लिए आधुनिक उपकरणों और बेहतर प्रयोगशाला सुविधाओं की जरूरत है। ऐसे में इस राशि से प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करने पर ध्यान दिया जाएगा। इससे शिक्षकों और शोधार्थियों को अनुसंधान के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। शोध में प्रयोगशालाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आधुनिक उपकरणों और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता से प्रयोग और परीक्षण करने में सुविधा मिलती है। प्रयोगशालाओं के उन्नयन से शोध संबंधी गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।
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रूसा के तहत मिले अनुदान का उपयोग विश्वविद्यालय में शोध सुविधाओं को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण से शोधार्थियों को अपने अनुसंधान कार्यों के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। इससे विश्वविद्यालय में शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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