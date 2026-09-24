हिमाचल लोक सेवा आयोग: कृषि विकास अधिकारी के 23 पद भरेंगे, प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि भी तय

राज्य लोक सेवा आयोग ने कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारी के 23 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 22 अक्तूबर 2026 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। कुल 23 पदों में 19 पद अनारक्षित वर्ग (पूर्व सैनिकों के आश्रित), तीन पद अनुसूचित जाति (पूर्व सैनिकों के आश्रित) तथा एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग (पूर्व सैनिकों के आश्रित) के लिए आरक्षित हैं। चयनित अभ्यर्थियों को कार्य-प्रशिक्षु अवधि के दौरान 29,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि के बाद आवेदन लिंक स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा।

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